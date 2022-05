La triste y conmovedora historia que se esconde detrás de una canción de Bad Bunny en su último álbum

Sin dudas Bad Bunny, rapero, cantante y compositor puertorriqueño es uno de los artistas del siglo. El cantante empezó a ganar popularidad en “SoundCloud” y eventualmente firmó un contrato con un sello discográfico mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado. Después del éxito de su sencillo “Soy Peor” en 2016, alcanzó la fama tras en los sencillos “I Like It” y “Mia” que alcanzaron el primer y tercer puesto en la lista “Billboard Hot 100 respectivamente”. Su álbum de estudio debut “X 100pre” ganó el Grammy Latino por “Mejor Álbum de Música Urbana” y entró en la lista de los “500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos”, según la revista “Rolling Stone”.

El último álbum de Bad Bunny lleva por nombre “Un verano sin ti” y fue lanzado el 6 de mayo de 2022. Este quinto álbum de estudio de Benito, consta de 23 sencillos, en los cuales abarco géneros como Reguetón, trap latino, rock, merengue, deep house, synth pop, dancehall, entre otros. Cuenta con las colaboraciones de Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla. El productor principal del álbum fue Tainy. No obstante entre los 23 sencillos hay uno que destaca y este es “Andrea”

La conmovedora canción habla sobre las mujeres y retrataría un duro femicidio que ocurrió en Puerto Rico en 2021. Letra de la canción de Bad Bunny habla del respeto a la mujer y a la inseguridad que estas atraviesan en el día a día. Por lo que los fans e internautas relacionaron esta canción con un femicidio que ocurrió en Puerto Rico, ya que la víctima se llamaba Andrea.

Andrea Ruiz Costas, fue una mujer de 35 años, asesinada el 27 de abril del 2021 por su pareja Miguel Ocasio en Puerto Rico, algo que causó repudio y molestia en la población de este país. Si bien Bad Bunny no se ha manifestado sobre el significado profundo de la letra de su canción, esta parece ser bastante clara.

Imagen: Instagram Bad Bunny fans

A continuación te dejamos fragmentos de la canción “Andrea” el hit de Bad Bunny. “Todo se ha complicado. Como si ser mujer fuera un pecado… Pero de esa niña solo quedan pedazo'. Se ha buscado un par de caso'. Por no aguantarle chiste' a ningún payaso, ey… Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y a un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten”