Así lucía Angelina Jolie en su primera película en el año 1993 y a los 7 años cuando obtuvo su primer papel en una película coescrita por su padre. Y es que, la actriz estadounidense comenzó de muy pequeña y tiene un amplio repertorio de producciones cinematográficas como también, una vitrina llena de premios, entre Óscar, Globo de Oro y el SAG.

Así lucía Angelina Jolie en su primera película: Cyborg 2

La actriz nacida en Los Ángeles, California, el 4 de junio de 1975 además de su trayectoria en el cine, también se ha destacado por su trabajo humanitario. Por ello, fue enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Así fue como continuamente, hasta el día de hoy, Angelina Jolie visita campamentos de refugiados alrededor del mundo.

Pero bien, entre sus películas más destacadas se pueden recordar Inocencia interrumpida, Lara Croft Tomb Raider, Alejandro Magno, El turista, El Intercambio, Unbroken, Maléfica y muchas otras más. Sin embargo, es muy interesante cuando se lleva el tiempo atrás y se la recuerda cómo lucía en su primera película en el año 1993.

Para ello, vale destacar que Angelina se inició como modelo durante su adolescencia. Tenía apenas 17 años cuando protagonizó la película Cyborg 2 en el año 1993 y aunque se considera que ese fue el punto de arranque de su carrera profesional, la actriz ya había tenido un pequeño papel unos años atrás.

Fue precisamente a los 7 años que participó en la película Lookin’ to Get Out de 1982, una producción que fue coescrita por su padre, Jon Voight.

De qué se trataba Cyborg 2

La primera película en la que arrancó su carrera profesional Angelina Jolie, fue futurista y ambientada en el año 2074, donde la tecnología y los cyborgs estaban completamente integrados en la vida de los habitantes de la Tierra.

El personaje de Casella Reese lo interpretaba Angelina Jolie y era una cyborg diseñada para el espionaje que poseía cualidades casi humanas, como decir los sentimientos y algunas emociones.

Mientras ella era propiedad de una empresa de robótica estadounidense que se llamaba PinWheel, existía una compañía japonesa que era su mayor competencia. En toda su trama, ambas entran en una lucha por la implementación de los cyborgs en todo el mundo.

Es allí donde Angelina Jolie con su personaje de Casella es enviada a una nueva misión y termina reaccionando inesperadamente escapando de su trágico destino para salvar su "vida".

El trabajo de Jolie en su primera película fue deslumbrante y le abrió paso a un nuevo mundo cinematográfico donde no se ha limitado a la actuación, ya que también ha sido directora y guionista.

