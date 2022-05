¿Cómo se llevaban los actores de Bonanza en la vida real?

Si recordamos programas de televisión que marcaron épocas, seguramente se nos viene a la cabeza Bonanza, la mítica serie del lejano oeste que cautivó a toda una generación. La historia que retrata a la familia Cartwright se estrenó en 1959 y finalizó en 1973, tras varios años de éxito.

A lo largo de 14 temporadas, conocimos con detalle a la rica familia Cartwright, conformada por el padre Benjamin Cartwright (Lorne Greene) y sus tres hijos: Adam (Pernell Roberts), Eric (Dan Blocker) y Joseph (Michael Landon). Juntos vivían en el "Ponderosa Ranch" en las cercanías de Virginia City, en el estado norteamericano de Nevada.

Sin dudas, tras cada episodio los espectadores de la serie se encariñaron con los inolvidables personajes de Bonanza, al punto de querer saber todos los detalles de su vida privada. Es que en la ficción creada por David Dortort, la familia tenía una buena relación, por lo que es normal cuestionarse cómo eran y cómo se llevaban los actores en la vida real.

Así era la relación entre los actores de Bonanza

Pasan los años, y Bonanza sigue siendo parte de los recuerdos latentes de una gran audiencia. A pesar de que la mayor parte del elenco falleció, cada uno de sus personajes sigue plasmado en los corazones de los fanáticos. Es que la familia Cartwright demostraba una gran unión en la serie, fuera de ella también.

Michael Landon, quien dio vida a Little Joe, el menor de los hermanos, siempre se caracterizó por tener enfrentamientos con sus colegas de La familia Ingalls. No obstante, en Bonanza no generó problemas y mantuvo una buena relación con varios de los protagonistas. En una entrevista, Lorne Green contó el afecto que se tenían con Landon: “Todos ustedes saben que jugamos padre e hijo en el programa. Y en muchos sentidos esa relación era muy real, y todavía existe. Hasta el día de hoy, me trata como a un padre“.

El productor de la serie, David Dortort también habló de Greene en diferentes ocasiones afirmando que él era la persona que mejor se llevaba con todos. Por esta razón, la química entre “Ben” y sus hijos de la serie era tan creíble, pues Lorne actuaba como padre también fuera de cámara.

Por otra parte, Pernell Roberts, quien se puso en la piel de Adam, había abandonado Bonanza por diferencias creativas. Sin embargo, eso no le impidió mantener una linda relación con Lorne Greene fuera de la serie.