La extraña enfermedad que padece Brad Pitt y lo aísla cada vez más de las personas

Recién salido del túnel del alcoholismo y de un matrimonio que terminó mal, Brad Pitt lleva al menos 7 años padeciendo una enfermedad llamada prosopagnosia para la que no existe cura. Esta implica la pérdida progresiva de la memoria, que con los años solo puede empeorar. Afortunadamente, este problema neurológico no impide que el actor continúe haciendo su trabajo, pero si le hace casi imposible tener relaciones con la gente.

Si a esta enfermedad le sumamos la batalla legal que tiene Brad Pitt con su ex esposa Angelina Jolie por el reparto de los bienes materiales que tiene el ex matrimonio y la custodia legal de sus hijos todo empeora. En septiembre de 2016, Jolie solicitó el divorcio de Pitt, que finalizó en 2019. Pero todavía están inmersos en una dura batalla legal por la custodia de los hijos, después de que ella alegara violencia doméstica contra él.

¿Qué es la prosopagnosia, la enfermedad que padece Brad Pitt?. La prosopagnosia es el problema de quienes ya no son capaces de reconocer a una persona después de pasar algún tiempo con ella, o incluso después de haberla frecuentado. Las características físicas de una persona o, mejor aún, las características somáticas, ya no quedan registradas en la memoria visual del paciente que, por tanto, no reconoce a las personas.

Por supuesto, esto no sucede con personas con las que el paciente ha estado durante mucho tiempo o con las que el paciente tiene relaciones estables y profundas. Por ejemplo, Brad Pitt no olvidará el rostro de sus hijos, pero ciertamente no recordará el rostro del director ejecutivo con el que salió a cenar hace unas noches.

En 2013 Brad Pitt se quejó del inevitable deterioro de sus relaciones precisamente a causa de la enfermedad: “Mucha gente me odia porque cree que soy irrespetuoso. Cuando me encuentro con ellos y les digo: '¿Nos conocimos antes?' Yo empeoro las cosas: se ofenden y piensan que soy egocéntrico. Pero él es más fuerte que yo, no recuerdo las caras de las personas. Por eso a veces prefiero quedarme solo en casa”.

Imagen: Instagram Brad Pitt fans

En el año 2016 una pelea durante un viaje en avión, entre Brad Pitt y su hijo mayor Maddox que entonces tenía 15 años, resultó el detonante que hizo que Angelina Jolie decidiera separarse. En ese momento dijo la actriz: “No soy el tipo de persona que toma decisiones, como las que tuve que tomar, a la ligera”, reveló la actriz en una entrevista concedida a The Guardian tiempo después. Lamentablemente, actualmente muchas fuentes aseguran que Shiloh es la única de los hijos del ex matrimonio que sostiene contacto con Pitt.