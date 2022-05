Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona honesta

Los test de personalidad siguen cautivando a los usuarios en las redes sociales. En tan sólo pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un sencillo reto que rápidamente te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Qué ves primero? Lo que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Fuego: eres una persona con un admirable poder de observación. No crees en la monogamia y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Eres muy honesto con todo lo que te ocurre y no sabes disimular lo que sientes. Eres el mejor dando consejos y siempre vas al frente sin importar las consecuencias. Te escapas de la gente hipócrita y no soportas la falsedad. Consideras que es mejor una verdad que duela antes que una mentira piadosa.

Los test de personalidad sorprenden a los usuarios en la red / istockphoto

Zorro: te caracterizas por ser sumamente estructurado. No concibes los grises y para ti, todo es blanco o negro. Odias profundamente cometer errores y en caso de que te ocurra, te cuesta mucho reconocerlos. Tiendes a ser muy precavido al momento de tomar decisiones y siempre analizas todos los pros y los contras antes de inclinarte por algo. Detestas las injusticias. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón y jamás harías algo que les causaría un daño.