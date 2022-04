Así fue el último capítulo de La Familia Ingalls

La serie La pequeña casa en la pradera, que contaba la historia de La Familia Ingalls fue lanzada en 1974. Desde el primer episodio se convirtió en uno de los programas favoritos del público, transformando este proyecto en una icónica serie que duró nueve temporadas, 204 capítulos y estuvo diez años consecutivos al aire.

Después de casi una década contando la vida de la La Familia Ingalls en la ciudad de Walnut Grove, Estados Unidos, llegó el final de la historia. Primero se emitió el último capítulo de la temporada nueve y después se sumó una película para televisión de dos horas bajo el nombre de Little House: The Last Farewell.

“Hola y Adiós”, el último capítulo de La Familia Ingalls

Con esta serie llegaron muchos momentos memorables, incluida la boda de Laura con Almanzo James Wilder y la partida de Mary de Walnut Grove para asistir a la escuela para ciegos. Después de cientos de historias, de momentos de risas y llantos, La pequeña casa en la pradera llegó a su fin.

El final de la temporada 9, titulado "Hola y adiós", trató sobre el Sr. Edwards y el niño mudo que había estado cuidando. En este episodio, su padre vuelve para llevarse al niño. Como resultado, el Sr. Edwards se mudó a la nueva pensión de Laura.

“La pequeña casa en la pradera” terminó con un especial de 2 horas

Después de lanzar varias temporadas de esta serie de televisión, finalmente llegó a su fin con la película para televisión de 1984 con personajes como Charles Ingalls, Caroline Ingalls y su hija, Laura.

Durante La pequeña casa en la pradera: el último adiós, Charles y Caroline hacen un viaje desde la gran ciudad para visitar a Laura en Walnut Grove. La pareja viaja en tren y, aunque hay un pequeño malentendido entre Charles y un hombre más rico, regresan a Walnut Grove.

En el final de la serie, se revela que la ciudad de Walnut Grove fue construida en un terreno propiedad de un magnate del ferrocarril. Los ciudadanos lidian con la pérdida de su ciudad y estilo de vida, y algunos deben decidir cuál es la mejor manera de responder a este evento explosivo.

Además de este título, también hubieron otras dos películas post serie: “La pequeña casa en la pradera: recuerdos del ayer” que salió en 1983 y un año más tarde llegó “La pequeña casa en la pradera: benditos sean los niños”

¿Ya viste el final de La Familia Ingalls?