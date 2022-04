Qué es lo que más extraña Kerem Bürsin de la serie turca ¿Será que es amor?

¿Será que es amor?, Love is in the air o como su título original Sen Çal Kapimi, es la tira turca que se lanzó en el 2020 en FOX Turquía y de inmediato captó la atención de los televidentes. Hoy, debido a la grandiosa respuesta del público, está disponible en HBO Max. Se trata de una comedia romántica dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayse Üner Kutlu. En España ya se estrenó en Telecinco.

Narra la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), quien planea finalizar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin). La dupla realiza un trato: que ella se haga pasar por su prometida a cambio de que él financie sus estudios. Dos largos meses en los que la "pareja" pasara del odio más profundo al amor más puro y verdadero.

¿Será que es amor?

Recientemente, su protagonista estuvo en la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga y contó qué es lo que más extraña de las grabaciones de la telenovela que le trajo un montón de alegrías en el ámbito profesional y, también, en el personal. El artista turco de 34 años, reconoció que añora al equipo de trabajo ya que todos fueron muy unidos y la pasaban muy bien durante el rodaje. Algo que sumó para que la producción fuera un éxito.

"Éramos una gran familia y nos lo pasábamos muy bien. Simplemente creíamos en lo que estábamos haciendo y lo disfrutamos", reconoció a SensaCine y acerca de ¿Será que es amor?, señaló: "Este tipo de series son importantes para escapar de una realidad o tomar un respiro".

Kerem Bürsin intepreta a Serkan Bolat en Love is in the air

"Han sido unos años muy difíciles con la pandemia y ha habido mucha negatividad. Simplemente encontrar una historia como Love is in the air que es positiva, sencilla y que trata sobre cómo el amor llena la vida de la gente, es más que suficiente", manifestó.