Esta es la nueva serie turca que amarás y no vas a poder dejar de ver

¿Será que es amor?, Love is in the air o como su título original Sen Çal Kapimi, es la serie turca que se estrenó en el 2020 en FOX Turquía y de inmediato captó la atención de los televidentes. Ahora, está disponible en HBO Max para conquistar a más espectadores. Se trata de una comedia romántica dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayse Üner Kutlu. En España ya se estrenó en Telecinco.

Cuenta la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), quien planea finalizar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin). La dupla realiza un trato: que ella se haga pasar por su prometida a cambio de que él financie sus estudios. Dos largos meses en los que la "pareja" pasara del odio más profundo al amor más puro y verdadero.

Ates Ince, el director general de MADD Entertainment, manifestó: "Estamos orgullosos de representar algunos de los dramas románticos más populares y queridos del mercado actual. Love is in the Air es sin duda uno de ellos. Es la historia de amor perfecta. Estamos seguros de que también será un gran éxito en Latinoamérica".

Tras el gran suceso que fue en su tierra de origen, Love is in the air fue vendida a más de 45 países para que obtuvieran la licencia de su transmisión. En septiembre de 2021 salió al aire la última emisión en Turquía y los usuarios hicieron estallar la red con mensajes.

¿Será que es amor? disponible en HBO Max

¿Será que es amor? se convirtió en la serie más comentada de todo el mundo en Twitter al alcanzar más de 8 millones de mensajes con el hashtag de la telenovela.