Maribel Guardia aconsejó a sus admiradores con un precioso vestido primaveral

Maribel Guardia nunca pasa desapercibida. Ya sea por sus dichos o por el contenido que sube a la red, siempre está presente. Recientemente, se expresó sobre lo que le ocurrió a Silvia Pinal. La actriz y ex senadora del Congreso de la Unión de México fue víctima de un robo y el hecho conmocionó a todos.

"Es que para todas las personas hay que ser muy desconfiados cuando llegan a tocar, que aunque sean del gobierno o no sé cuanto, no abrirle la puerta a nadie", expresó Guardia en Ventaneando.

Además, la costarricense indicó que le parecía primordial que quienes trabajan en sus hogares no permitan el acceso a ningún desconocido. "Y sobre todo decirles a nuestro servicio o a las personas que nos hacen el favor de trabajar con nosotros que no le abran la puerta a nadie", manifestó y contó que ella ya no tiene ni teléfono en su hogar.

Maribel Guardia

Ahora, Guardia llamó la atención por el material que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, son más de siete millones de personas quienes están pendientes de todo lo que realiza. Luciendo un precioso vestido primavera color rosa, aconsejó a sus admiradores.

"Cambia tus hojas pero nunca cambies tus raíces . Cambia tus opiniones pero nunca tus principios", redactó y la imagen se llenó de corazones y comentarios al instante. "Hermosa", "Bella", "Reina", "Bonita" y "Espectacular", son algunos de los elogios que se alcanzan a leer.

