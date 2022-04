Qué actores de Bonanza están vivos en la actualidad y cómo lucen

La mítica serie del oeste Bonanza atrajo a millones de espectadores en los años sesenta y setenta. Mientras que desafortunadamente todos los actores que interpretaron a la familia Cartwright fallecieron, dos miembros del elenco principal todavía están vivos.

Bonanza, una de las series del oeste más famosas del mundo, cuenta la historia de la rica familia Cartwright. Benjamin Cartwright (Lorne Greene) y sus tres hijos: Adam (Pernell Roberts), Eric (Dan Blocker) y Joseph (Michael Landon) viven en el "Ponderosa Ranch" en las cercanías de Virginia City, Nevada, bordeando el lago Tahoe, en Estados Unidos.

Mientras Bonanza todavía estaba en la televisión, Dan Blocker murió de una embolia pulmonar en 1972. Su muerte finalmente llevó a la cancelación de la serie. Los otros actores principales, Lorne Greene, Pernell Roberts y Michael Landon, también fallecieron.

Estos actores de Bonanza todavía están vivos

Dos de los actores que formaban parte del elenco principal siguen vivos. Uno de ellos es Mitch Vogel (66), quien interpretó al niño huérfano "Jamie Hunter"; está retirado de la actuación y hoy trabaja como empresario. El ex actor ahora vive en el sur de California, en Estados Unidos, con su esposa y sus dos hijas.

Mientras que Tim Matheson (74), quien interpretó el papel del convicto “Griff King" en Bonanza, tuvo éxito como actor después de la serie y todavía tiene apariciones regulares en televisión y en películas.

Del 2011 al 2015 protagonizó “En el corazón del sur” y este año apareció en "This is Us". Su proyecto más reciente es el programa de Netflix “Un lugar para soñar”, que estuvo disponible durante el 2019. Tim Matheson está felizmente casado y tiene tres hijos.

Un dato curioso sobre Bonanza que seguro no conocías

Si eres un fanático acérrimo de Bonanza, es posible que hayas notado que los personajes en el programa siempre usan exactamente la misma ropa. Bueno, pues resulta que durante los más de 400 episodios todo el elenco usó exactamente las mismas prendas.

Bonanza fue uno de los programas de televisión más caros durante de su época, tenían un presupuesto muy grande, pero aún necesitaban encontrar formas de reducir costos. Al hacer que los personajes nunca se cambien de ropa, el equipo de producción pudo reducir algunos de los costos de producción reemplazando diferentes imágenes de archivo cuando la serie se convirtió en un éxito.

¿Qué personaje de Bonanza recuerdas con más cariño?<