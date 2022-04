Si no es por una cosa, es por otra, pero Maribel Guardia siempre está en el centro de todas las miradas. Recientemente, sorprendió a todos con sus declaraciones luego de que el actor dominicano Andrés García, con quien compartió las grabaciones de Pedro Navaja, confesara que durante su juventud sintió atracción por ella.

"Me hace gracia Andrés porque primero dijo una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida nunca me dijo nada, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas", señaló en diálogo con el programa Hoy.

Y para evitar posibles rumores, aclaró que no tuvo un romance con él aunque lo consideraba un hombre muy atractivo. "Jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México", indicó.

Ahora, la querida artista costarricense, que es muy activa en Instagram, compartió una fotografía que volvió a posicionarla en el centro de atención. "En la vida elige caminar con aquellos que iluminan tu camino", redactó Guardia junto a la instantánea en la que presumió su gran figura en un precioso conjunto primaveral.

Maribel Guardia presume su figura en un precioso conjunto a sus 62 años

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Bella", "Amo tus outfits, son muy elegantes", "Qué mujer", "Preciosa", "Eres muy hermosa", "Linda Maribel", "Guapísima", "Bellísima" y "Divina", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.