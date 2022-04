Así continúa la batalla por el rating entre Madre y Pasión de Gavilanes 2

Una vez más, Telemundo y Univisión se disputaron por el rating con Pasión de Gavilanes y Madre. Esta batalla entre las señales televisivas comenzó hace casi dos meses y desde ese entonces, uno de los canales viene liderando la contienda de manera continuada.

Sucede que Madre, la producción turca que entró en reemplazo de La Desalmada al canal de Grupo Televisa, no deja de conquistar a la audiencia con sus emotivas escenas. La tira está protagonizada por la pequeña Beren Gökyildiz, una niña con una prometedora carrera artística.

Narra la historia de una joven maestra, con un pasado trágico, que descubre que una de sus estudiantes esconde que es víctima de abuso físico y emocional en su casa. La telenovela solo cuenta con una temporada de 33 capítulos y en 2018 se convirtió en la más exportada de Turquía.

En tanto, si bien la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal apuesta todo a la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, esto no le es suficiente ya que los números no remontan y día tras día pierde la contienda. Al parecer, las nuevas aventuras de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo no estarían despertando las mismas pasiones que 20 años atrás.

Madre

Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Michel Brown y Juan Alfonso Baptista son quienes volvieron a la pantalla chica para darle vida a los personajes que se ganaron el cariño de cientos y cientos de personas en todo el mundo.

Noticias Relacionadas Pasión de Gavilanes 2 continúa sin liderar el rating y Telemundo queda muy atrás con sus números

Según los datos obtenidos de Final Nielsen Overnight Ratings en base a una audiencia de personas de más de 2 años, el pasado viernes 8 de abril, Univisión lideró el rating. Madre fue vista por 1.700.000 de personas, mientras que Telemundo llegó a 659 mil televidentes con Pasión de Gavilanes 2.