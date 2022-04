Cada cuánto conviene limpiar la casa a fondo

La casa puede ser tan acogedora como desafiante. Lo primero porque es nuestro refugio, nuestro espacio íntimo en el que podemos estar como más nos place, en un contexto que nos contiene. Lo segundo porque tiene sus demandas de higiene y mantenimiento, que pueden resultar agotadoras. Sobre todo en lo que se refiere al aseo cotidiano, a la limpieza de los ambientes, del mobiliario, de los electrodomésticos, etc, etc, etc. Si bien siempre es preciso tener rutinas de higiene para no intentar hacer todo de una vez y quedar exhaustos, hay tips que te ayudan a mantener tu casa aseada según determinados momentos. Esto es qué conviene limpiar con mayor frecuencia y qué puede esperar. En consecuencia, podrías tener una grilla de higiene para saber qué te toca limpiar según la semana del mes y con qué intensidad.

La limpieza del hogar puede ser tortuosa pero si te organizás, y la decidís hacer por fases, puede resultar de lo más llevadera. Por lo tanto, resulta clave planificar y definir cuáles serán los ambientes y mobiliario que limpiarás en qué momento del mes. Así no tendrás que hacer todo de una vez, y podrás llegar con la energía necesaria a los distintos operativos de limpieza, y tu casa, familia, amigos te lo agradecerán. Entonces, antes de tomar balde, secador, lavandina, o lo que fuera, armá el "calendario" de limpieza de la casa.

Es imprescindible barrer todos los días para que no se acumule tierra, bacterias, etc

Cuándo conviene la limpieza a fondo

Sin lugar a dudas hay cosas de tu hogar que debes limpiar a diario. Estas pueden ser los platos o cubiertos, el comedor, recoger restos de comida o barrer la cocina, por ejemplo. Estas actividades son obligatorias para que exista una armonía mínima en casa y las denominamos como las tareas de primer orden, que son aquellas en las que toda la familia puede colaborar sin ningún problema.

Hay áreas de la casa como el baño que sí pueden lavarse y desinfectarse una vez por semana. Pero es importante saber que cuando toca limpiar el baño debe hacérselo de un modo profundo. Desinfectar inodoro, bañadera, piletas. Si limpiás de modo riguroso, el baño podrá esperar unos siete días para el próximo aseo.

Los pisos también pueden desinfectar una vez a la semana. Pero cuando lo hagas cerciorate de fregar con alguna cera especial para que queden brillantes y con buen olor. Sin manchas de polvo. También los muebles de la casa pueden lustrarse y quitarles el polvo una vez por semana.

Con los electrodomésticos, la frecuencia varía. El horno y la heladera pueden limpiarse a fondo una vez al mes. Con productos y líquidos que desengrasen y desinfecten bien. Es importante que la higiene sea aplicada en cada zona de estos electrodomésticos para que no permanezca suciedad, que pueda atraer insectos. El microondas, pavas u hornos eléctricos implican una limpieza más cotidiana por el alto nivel de uso que tienen. Pueden limpiarse una vez cada tres o cuatro días, para que no acumulen grasa ni restos de comida.

La heladera puede limpiarse una vez al mes

También se puede hacer una limpieza mensual de los armarios. Podés sacar toda la ropa del placard y limpiar dentro de ellos. De esta manera, se evitará la acumulación de polvo.

En cuanto a la estructura misma de la casa, la limpieza de las paredes es sumamente importante. Si no las vas a volver a pintar, debes limpiarlas con alguna esponja al menos una vez al año. Sigue este consejo para la parte exterior de tu hogar, las grandes alfombras o el techo para que se mantenga de un solo color. También es necesario que asees esas zonas de difícil acceso, donde no alcanzas o no puedas limpiar fácilmente.