De gran utilidad, rutina de limpieza para dejar la casa impecable sin sufrir en el intento

La limpieza del hogar es una tarea que muchos adoramos hacer, pero que otros no prefieren para nada. Es que a veces, el hecho de desordenarnos en esta actividad provoca que no le dediquemos unos pocos minutos cada día y las tareas se nos van acumulando. Si esto te ha ocurrido, sabrás que no es nada agradable. Para ello, podrás tener en cuenta algunas recomendaciones que marcarán la diferencia en tu rutina y cambiarán tu percepción a la hora de limpiar.

Limpiar la casa es parte de una actividad que no se puede dejar pasar y que inevitablemente tenemos que afrontar. Lo mejor en esto, es tomarlo con humor y buenas intenciones, para que no se vuelva una pesadilla. En este sentido, se pueden tomar algunas recomendaciones del influencer e instagramer @soyamodecasa, que publica en esa red social recomendaciones sobre la higiene del hogar.

En uno de sus posts más recientes, ha elaborado un listado de tareas para limpiar el hogar que se clasifican de acuerdo a la necesidad o urgencia de lavado de cada cosa. De esta forma, las ha dividido en actividades para hacer a diario, semanalmente, cada 15 días, mensualmente y cada temporada. Estas, dice, servirán para crear una rutina que con el tiempo se convertirá en un hábito y todo, sin sufrir o pasarla mal.

Puedes tener en cuenta esta rutina

Tareas a realizar diariamente

Respecto de las actividades a tener en cuenta al limpiar cada día, el influencer recomienda atender a pequeñas tareas que hacen la diferencia. Entre ellas, se encuentran ventilar la casa, hacer la cama, sacar la basura si es necesario, lavar la vajilla sucia, repasar la cocina y el baño, devolver esos objetos que están desordenados a su lugar y pasar la mopa.

Tareas a realizar cada semana

En cambio, hay otras tareas que forman parte de la rutina de aseo pero que podrás hacer un día a la semana y que son: limpiar el baño y la cocina, quitar el polvo de los muebles, lavar los pisos, cambiar toallas y repasadores, hacer lo propio con las sábanas y claro, lavar la ropa.

Limpia los vidrios cada quince días

Tareas a realizar cada 15 días y un mes

Por otra parte, dentro de la rutina a la hora de limpiar la casa, hay algunas cosas que se pueden hacer dejando pasar más tiempo entre uno y otro lavado. Es el caso de la limpieza de los vidrios y el aspirado del colchón que, en sugerencia de @soyamodecasa, se deberían hacer quincenalmente. Mientras que otras se pueden dejar para hacer una vez al mes: descongelar la heladera, hacer su aseo y el del horno, del microondas, del lavarropas así como también el de lámparas y pantallas.

Tareas a realizar por temporada

Finalmente, para que la rutina sea completa, es necesario lavar mantas, acolchados, cortinas y almohadas y hacer un repaso general para revisar si todo lo que tenemos guardado es de utilidad o si, en cambio, es preciso descartar algunos objetos. Asimismo, estas tareas de limpiar, podrás hacerlas por temporada.