Imperdible, cómo limpiar y dar brillo a las hojas de tus plantas de interior

Si eres un amante de las plantas y las cuidas a menudo, habrás notado que las que se encuentran en el interior de la casa suelen acumular suciedad. El polvo del ambiente y, en ocasiones, la cal del agua dura del riego, se depositan con frecuencia sobre las hojas, haciendo que se vean deslucidas y poco alegres. Para que esto no suceda y se luzcan como las demás especies del jardín, podrás tener en cuenta ciertas recomendaciones.

Son varios los motivos por los que las hojas de nuestras plantas de interior comienzan a verse más sucias. Pero sin dudas, lo que las diferencia de las de exterior, es que a ellas no les llega el agua de lluvia y, por lo tanto, no se limpian naturalmente. Frente a eso, lo que puedes hacer es asearlas tú mismo con estas técnicas que aquí te comentamos. De esa manera, no solo se verán más lindas y el verde destacará más, sino que también le permitirá a la planta hacer la fotosíntesis sin inconvenientes.

Una manera de limpiar las hojas de tus plantas es mojándolas con agua de lluvia

Son varias las maneras de limpiar las hojas de nuestras plantas de interior y la más evidente es con agua de lluvia. Por eso, una buena idea es sacarlas unos minutos al balcón cuando el clima lo permite y lavarlas de manera natural. Si esto no es posible, podrás regarlas en forma de lluvia con el agua de la ducha o una regadera, aprovechando agua blanda.

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que en algunas plantas debes evitar que el agua llegue a las hojas. Tal es el ejemplo que recoge el sitio especializado Jardinatis en su sitio web, la violeta africana, por citar solo una planta de interior, tiene unas hojas particulares que se pueden afectar si les echamos agua directamente. En esos casos, explican, se pueden limpiar utilizando un pincel o brocha de cerdas suaves para simplemente quitar el polvo superficial.

También se pueden limpiar hoja por hoja

