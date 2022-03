La espera terminó y Sol Pérez, tal como había anunciado, regresó a la pantalla chica a principios de marzo. La joven está a cargo de uno de los noticieros de Canal 26 y cada vez que se encienden las cámaras no solo capta la atención de cientos de televidentes con lo que tiene para decir, sino también con su grandiosa belleza.

En sus redes sociales ocurre lo mismo. En Instagram, Pérez cuenta con más de seis millones de seguidores que están atentos a cada paso que da y el nuevo contenido que comparte no pasa desapercibido nunca. Ahora, la comunicadora compartió dos fotografías que recibieron decenas de halagos.

Sol Pérez arrancó la semana con estas fotografías y le llovieron los halagos

"Estamos en vivo. ¿Cómo arrancaron la semana?", redactó junto a las imágenes en las que se la ve en los estudios del canal de televisión. "Bombón", "Cada día más hermosa", "Impresionante, como siempre", "Bella", "Lomazo", "Qué mujer", "Bellísima, perfecta", "Sol estoy viendo el noticiero y estás increíble", "Muñeca" y "Diosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Sol Pérez

Muy pronto, Sol pasará por el altar con Guido Mazzoni para cumplir su sueño de dar el sí en el altar. Si bien piensa realizar una gran fiesta, pretende pagar todo ella y no recurrir a ningún tipo de canje. "En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiero bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", confesó.

Pérez optó por tomar esta decisión luego de que en el cumpleaños de 50 años de su mamá no pudiera casi disfrutar ni un minuto pensando qué contenido debía generar para cada una de las marcas que había colaborado en la organización del evento.