En las últimas horas, Sol Pérez, al igual que millones personas en el mundo, quedó sorprendida con lo que ocurrió en la entrega de los Premios Oscar. Pasó que mientras Chris Rock estaba realizando una rutina cómica para presentar el premio a mejor documental recibió una golpiza de Will Smith.

¿El motivo? El actor comparó a la mujer del artista estadounidense, Jada Pinkett Smith, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en el film de 1997 'G.I. Jane'. Esto desató la ira de Smith. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!", le manifestó dos veces y regresó a su asiento.

Tanto en los medios, como en las redes sociales, no hubo quien no hablara sobre el tema. Una de las que se expresó acerca de lo sucedido fue la bellísima conductora de Canal 26 y panelista de eltrece. Al aire, manifestó: "A la mujer se la nota incómoda desde el principio. No ha lugar a hacer ese tipo de chistes. Es un desubicado. Ella está mal, se ve muy claro. Esto es un claro ejemplo de bullying, y no puede justificar desde el humor hacer sentir mal a alguien".

Y agregó: "Insisto, esto es el caso quizás más evidente lo que se considera bullying, cuando alguien hace un chiste que termina haciendo sentir mal a alguien. Está muy mal lo que hizo. Muy mal".

Sol Pérez se fotografió tomando mate y cautivó frente a la cámara

Los contundentes dichos de Pérez llamaron la atención de cientos de personas, al igual que ocurre cada vez que sube contenido a su cuenta de Instagram. Ahora, en su última publicación, la joven se fotografió tomando mate y cautivó frente a la cámara. En las imágenes se la ve con un precioso conjunto, la tradicional bebida en su mano y una grandísima sonrisa en su rostro.

Noticias Relacionadas Sol Pérez lució la camiseta de su equipo de fútbol favorito y conquistó corazones