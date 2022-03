Les encanta: descubre cuál es el tipo de música que prefieren los perros

Un animal de compañía, mascota o animal doméstico es un animal domesticado que se tiene en la familia con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del cuidador. Actualmente, en gran parte del mundo, los perros y los gatos son las mascotas más elegidas para acompañar a una familia. Aunque, también, se suman pequeños roedores como los conejillos de indias, aves como, por ejemplo, los loros y, por último, algunos peces.

Lo cierto es que la compañía que brindan los perros y los gatos los hace especiales. Estos animales suelen estar cerca de su dueño, piden que se los acaricie, que alguien juegue con ellos en el patio y mucho más. Sin embargo, hay un aspecto de la vida de las mascotas que solemos pasar por alto. Esto es lo importante que es la música en su vida. Pues, aunque no lo parezca, los perros disfrutan de la buena música al igual que las personas. No obstante, prefieren escuchar cierto tipo de música en especial.

El estudio denominado Music Preference in Domestic Dogs elaborado por Anna Wilkinson, doctora experta en percepción animal miembro de la Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB) junto a Sony Europa, permitió descubrir que las canciones con un tempo y un ritmo más elevados tienden a provocar que las colas de los perros se muevan más que con conciertos clásicos relajantes.

El estudio descubrió una tendencia marcada a preferir los éxitos de ventas a conciertos clásicos conocidos, con un 62% de perros que eligió espontáneamente escuchar música moderna frente a un 38% que prefirió la música clásica.

En el experimento les ofrecieron 10 posibilidades de las categorías musicales clásica y popular. Entre las canciones clásicas se encontraba la 7th Symphony de Beethoven. Por otro lado, las canciones populares de alta temperatura iban de Hound dog de Elvis Presley a Shake It Off de Taylor Swift.

El resultado final reveló que los perros preferían las canciones pop ya que revoloteaban su cola y demostraban expresiones de felicidad. Sin embargo la música clásica no debe descartarse porque, según afirma la psicóloga y especialista en comportamiento canino Lori R. Kogan, las melodías clásicas reducen la ansiedad del perro y logran que duerma un mayor número de horas.

Esto significa que los perros responden de forma distinta en función de la música que oyen, por ejemplo los temas de música más pesada, como el heavy metal, según la experta, incrementan el nerviosismo del animal.