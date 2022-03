Impresionante: descubre qué significa el bostezo de tu perro

Los perros nos acompañan día a día en nuestro hogar. Nos reciben con mucha energía, nos demuestran su afecto con lamidos, nos acompañan en momentos divertidos y tristes, duermen con nosotros, ¡y tantas cosas más! Esos amigos incondicionales saben todo de nosotros, pero nosotros no sabemos mucho de ellos. Gestos o expresiones como lo son los ladridos o bostezos pueden dar indicios de algunos problemas que no pensábamos que tenían.

Los bostezos caninos son muy comunes y pareciera que no atienden a nada en particular, pues no siempre parecen tener sueño, sino todo lo contrario. Muchas veces bostezan cuando están en pleno juego, disfrutando o aprendiendo. También es posible que te hayas dado cuenta de que cuando tú bostezas, tu perro puede verse interpelado y bostezar también. Por todo esto nos preguntamos qué significados tiene el bostezo canino.

Cansancio

El objetivo prioritario de todo bostezo es despejarnos y quitarnos el sueño. Este ayuda al canino a despertarse y a escapar de la somnolencia. Al bostezar se está ejercitando la mandíbula e introduciendo una cantidad notable de aire en los pulmones que posteriormente se sumarán al torrente sanguíneo como oxígeno.

Confusión

Si un perro empieza a sentir que está perdiendo el control de la situación, el bostezo emerge como instinto de superación, para él es un aviso de su cerebro que le dice “céntrate”.

Estrés o ansiedad

Hay diferentes estudios científicos que buscan respuesta a los bostezos de los animales de compañía. Uno de ellos afirma que puede deberse a que el perro se encuentre nervioso. Se ha demostrado que el bostezo es una herramienta instintiva, tanto del ser humano como de otros mamíferos, como los perros. Al bostezar estamos aplacando el bloqueo mental y físico que produce el estrés, oxigenádonos para poder tomar decisiones y, en el caso más primario de los animales, sobrevivir ante momentos de terror.

Copia a su dueño por empatía

Aunque tanto perros como humanos podamos tener razones muy similares para bostezar, un estudio de la Universidad de Tokio ha demostrado que en muchas ocasiones los perros bostezan por solidaridad con sus humanos de referencia. Este hecho resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta un estudio de la Univesidade do Porto (Portugal) que descubrió que los perros son capaces de reconocer sonoramente el bostezo de sus dueños, y no solo eso, sino que la respuesta de los canes seguía consistiendo en bostezar empáticamente, aunque no vean a su dueño, sólo lo escuchen.