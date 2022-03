El sencillo test que te dirá en un segundo si eres una persona generosa

Los test de personalidad se posicionaron, en los últimos meses, como los favoritos de los internautas. Existen de todo tipo en las redes sociales y los usuarios quedan maravillados con los asombrosos resultados que arrojan. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que te permitirá saber más acerca de ti en segundos.

¿Quieres saber cómo? Entonces debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Árbol: eres una persona que siempre se destaca. Sabes a la perfección cómo sobresalir entre la multitud y no le temes al ridículo. Eres muy creativo y coherente en tu accionar. Nunca contradices tus palabras con tus hechos. Te caracterizas por ser extremadamente extrovertido y sociable. Amas hacer amigos nuevos y siempre tienes temas de conversación. Vives tu vida como si no existiera un mañana y huyes de los sitios en los que sientes que no puedes crecer.

Los test de personalidad maravillan con sus resultados / istockphoto

Libro: eres alguien que siempre está pendiente del bienestar de quienes lo rodean. Te gusta que todos se sientan cómodos y eres muy sobreprotector de tu círculo más íntimo. Posees un temperamento noble y una envidiable grandeza de espíritu. Eres muy generoso y amable con todo el que se cruza en tu camino. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y sobresales por tu fidelidad. Nunca guardas rencor y perdonas con mucha facilidad.