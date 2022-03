Qué opinaba Selena Quintanilla de su apariencia física

Selena Quintanilla tenía tan solo 23 años y había alcanzado una enorme popularidad. La cantante se encontraba en la cima de su carrera cuando su vida le fue arrebatada de manera inesperada por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y amiga cercana. La mujer la asesinó de un disparo y su partida conmocionó a miles y miles de personas en todo el mundo.

Sus canciones sonaban fuerte en todos lados y tenía un prometedor futuro en el mundo musical. La Reina del Tex-Mex comenzó su carrera a muy temprana edad incentivada por su padre y lo hizo al lado de sus hermanos, Suzette y A.B. Quintanilla. Era estadounidense con ascendencia mexicana, por lo cual comenzó a cantar en español. Su sueño era interpretar melodías en inglés, algo en lo que estaba incursionando cuando falleció.

Selena se convirtió en la primera artista latina en firmar un contrato con EMI. Se la llegó a bautizar como la Madonna mexicana y gracias a ella, la música latina llegó al mercado internacional. Hoy se la considera una de las cantantes latinoamericanas más influyentes de todos los tiempos.

La joven no sólo impactaba con su impresionante voz sino que era dueña de una gran belleza que nadie pasaba por alto. Además, tenía un exquisito gusto para vestirse. Era amante de la moda y lo dejaba ver en cada prenda que lucía. Ella misma estaba detrás de cada detalle de sus looks. Como siempre suele ocurrir con los personajes públicos, si bien tenía mucha gente que la quería muchísimo, también estaban aquellos que se dedicaban a criticar y la señalaban por su aspecto.

Selena Quintanilla

Pero, ¿qué opinaba realmente Selena sobre su apariencia física? Ella misma lo contó en una entrevista. "No me interesa eso. Mucha gente me critica, pero creo que lo más importante es ver que las personas me aplauden por mi labor y no por mi físico. Una buena imagen ayuda, pero no lo es todo para triunfar", expresó.