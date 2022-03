Por qué The Prince fue cancelada por HBO Max

The Prince, una mirada mordaz a la realeza británica a través de los ojos del Príncipe George, el heredero más joven al trono (con la voz del creador de la serie Gary Janetti), ha recibido críticas por satirizar a los niños reales y especialmente su versión del niño de 8 años, el príncipe George, a quien se presenta como autoritario. La serie que se emitía por HBO Max fue cancelada.

Además, el lanzamiento planificado de la serie para fines de primavera del año pasado se retrasó luego de la muerte del Príncipe Felipe el 9 de abril a la edad de 99 años. Los 12 episodios de la comedia animada finalmente se eliminaron en julio. No hay planes para que otra plataforma compre la serie de 20th TV Animation.

The Prince fue una de las cuatro series animadas originales que ha lanzado HBO Max hasta el momento. De ellas, solo una, "Close Enough", ha sido renovada para una segunda temporada. El estado de las otras dos, "Ten Year Old Tom" y "Santa, Inc"., no está claro, aunque la plataforma quiere continuar apostando por la animación para adultos.

“Es un área realmente importante para nosotros, obviamente lo hemos hecho muy bien con South Park en la plataforma. Esa seguirá siendo un área de enfoque para nosotros”, afirmó Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

Actores que prestaron sus voces para The Prince

Orlando Bloom prestó su voz a Price Harry en The Prince, cuyo elenco de voces también incluía a Dan Stevens como el Príncipe Carlos y el Príncipe Felipe, Sophie Turner como la Princesa Charlotte, Lucy Punch como Kate Middleton y Condola Rashad como Meghan Markle.

Orlando Bloom dijo que fue su pareja, Katy Perry, lo animó a asumir el papel de su compatriota británico.

“Al principio, estaba como, 'Hmm, ¿cómo me siento acerca de esto?', porque soy un niño británico que está muy orgulloso de sus raíces”, confesó. “Entiendo cómo algunos aman a la familia real y otros la detestan, y siempre lo he entendido como parte de mi herencia y formación… Katy vio un poco de eso y dijo: ‘Tienes que hacer esto. Esto es genial'”.

Mientras The Prince, la serie de televisión se va y parece que no volverá, la cuenta de Instagram de Janetti que la inspiró continúa publicando actualizaciones falsas del joven miembro de la realeza.

