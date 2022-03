Shakira se deshace en elogios para Gerard Piqué tras un impensado logro de este

Gerard Piqué está de parabienes y bate récords en FC Barcelona tras superar a Carles Puyol y situarse como quinto jugador con más partidos oficiales con la camiseta azulgrana, este domingo, en la victoria contra Osasuna en el Camp Nou. El central catalán ha llegado a los 600 partidos oficiales. Una cifra histórica que, aunque todavía lejana a los 778 partidos de Messi, sigue agrandando la leyenda de Piqué.

Con motivo de su partido 600, con el FC Barcelona, Gerard Piqué, está logrando algo que solo algunos han superado: Messi, Xavi, Iniesta y Busquets. Ante este acontecimiento Shakira se deshizo en elogios hacia su compañero y padre de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, que aplaudió el FC Barcelona, para felicitar a su pareja Gerard Piqué. El jugador se convirtió en hexacentenario con el Barcelona en el triunfo 4-0 del Barza ante Osasuna en partido de Liga.

Imagen: Instagram Shakira

Una declaración de amor en el amplio sentido de la palabra, así se podría definir el mensaje de Shakira a Gerard Piqué. Un mensaje plagado de frases que quieren elogiar tanto el desempeño futbolístico como la parte personal de su compañero de vida.

