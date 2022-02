Qué fue de la vida de Gabriela Acevedo de Pasión de Gavilanes en los últimos 19 años

Tan sólo quedan cinco días para el ansiado estreno de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y sus fanáticos no paran de contar las horas para que llegue el gran momento. La primera entrega de la telenovela creada por Julio Jiménez salió en Canal Caracol en 2003 y fue un rotundo éxito. Sus personajes se ganaron un importante lugar en el corazón de miles de televidentes y es por eso que esperan impacientes volver a verlos en la pantalla chica.

El próximo 14 de febrero en Telemundo se cumplirá el sueño de miles y miles de seguidores de la increíble historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. El elenco protagónico completo estará presente: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista.

Pasión de Gavilanes

Se suman grandes artistas como Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García.

Y, además, brillarán delante de las cámaras de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal, otras figuras que también supieron destacarse en la primera entrega como fue el caso de Kristina Lilley, quien le da vida a Gabriela Acevedo.

Pero, ¿qué fue de la vida de la matriarca durante todos estos años? En un pequeño clip que la cuenta oficial de la telenovela compartió, ella misma lo cuenta. "Yo soy Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo. Soy la mamá de Norma, Jimena y Sarita. Después de tantos errores cometidos 20 años atrás, mi único alivio ha sido entregarme al cuidado de mi familia, de mis nietos, mi hacienda y de mi padre, que ahora requiere más cuidados que antes", indicó sentada frente a la cámara.

Y enfatizó: "No me he acostumbrado a la soledad, a pesar de los fracasos matrimoniales que tantas desgracias trajeron a mi vida".