En TikTok se pueden encontrar todo tipo de videos, desde ingeniosas recetas de cocina hasta infalibles trucos de limpieza, entre otros, que se viralizan al instante. Ahora, el clip que está recorriendo el mundo y siendo de gran ayuda para miles de internautas tiene que ver con una madre que compartió la técnica que utiliza para que su bebé no se despierte con cualquier ruido.

Fue Ciera Reynolds quien en esta ocasión sorprendió a los usuarios de la plataforma de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance. En el video que subió se ve a su niña durmiendo muy tranquila en la sala mientras ella usa una aspiradora muy cerca.

Entonces, ¿en qué consiste su efectivo método para no afectar el plácido sueño de su hija? "Nunca he mantenido una casa ‘tranquila’ desde el día que nació, así que ahora no tenemos que preocuparnos por despertarla y podemos continuar con nuestra vida normal", explica.

Y agrega: “Hace que salir en público sea mucho más fácil”. Su técnica dejó impactado a más de uno de los usuarios ya que jamás creyeron que acostumbrar a un bebé al ruido desde su nacimiento daría semejante resultado.

Madre enseña efectivo truco para que su bebé no se despierte con cualquier ruido y se hace viral

El video cosechó millones de corazones, posee miles de comentarios y fue compartido cientos y cientos de veces. Muchos se mostraron muy agradecidos por compartirles el asombroso y práctico método.