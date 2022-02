Tini Stoessel alardeó su hermosura y enamoró a todos

Tini Stoessel y Sebastián Yatra formaron una de las parejas del mundo del espectáculos más queridos por el público. Muchos de sus millones de fanáticos de todo el planeta quedaron muy tristes cuando los artistas latinos confirmaron hace unos años su separación.

Hace poco, Tini y Sebastián se reencontraron en la boda de sus amigos Ricky Montaner y Stefi Roitman. Ante ello el periodista dominicano Tony Dandrades, le consultó al intérprete de “Pareja del año” en una entrevista sobre la posibilidad de una posible reconciliación. "Quién sabe qué pase en la vida. Cada quien está como en un proceso personal. Yo siempre la voy a querer pero la vida como que te va mostrando siempre el camino de las cosas" respondió el oriundo de Medellín.

En las últimas horas, Tini Stoessel publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex estrella de Disney lució un vestido batik en tonalidades rojas. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de mariposa fue el simple y corto texto que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de millón de corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Consejo de amor” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida figura y su look escogido.

Noticias Relacionadas Tini Stoessel alardeó su hermosura y deslumbró a sus fans