La canción de amor que Juan Gabriel dedicó a José José

Uno de los más grandes compositores de la música mexicana fue y será Juan Gabriel. Un hombre que supo plasmar su historia a través de sus letras, contándonos en detalle y desde lo más profundo de su corazón, sus vivencias. A las personas que más quería les dedicaba canciones que escribía especialmente, como hizo con su amigo José José.

Hay una canción muy hermosa que muchos enamorados usan para dedicar a sus amores, pero que pocos saben la verdadera historia que hay detrás. Se trata de “Lo pasado, pasado”, que, según relató la ex esposa de José José, fue un tema que Juan Gabriel compuso sobre el amor que ellos se tenían.

La canción comienza: “Ya lo pasado pasado, no me interesa (el ayer). Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé (ya olvidé), ya olvidé (ya olvidé), ya olvidé (ya olvidé). Y una de las partes más bonitas dice: “Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy (soy feliz)”.

La letra de Juan Gabriel a José José

Anel, la ex esposa de José José, fue la encargada de contar la historia detrás de “Lo pasado, pasado”. En su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de la hoja con la letra escrita a mano y firmada, la cual acompañó con una descripción que dice: “Una noche de 1978, recie´n instalados en la casa de Pedregal, llega a nuestra casa Juan Gabriel para una rica velada y en la cual no´s hace e´ste gran regalo”, comenzó escribiendo.

“Sus palabras fueron las siguientes: “muchachos es su nueva vida les hice esta´ cancio´n, y cuando digo: PIDO UN APLAUSO PARA EL AMOR QUE A MI HA LLEGADO, todo mundo va aplaudir muchachos"”.

Antes de terminar, aseguró que se trata de un recuerdo que la acompañará por siempre.

Los seguidores de Anel, al leer la historia, no pudieron contener su emoción y la inundaron con comentarios llenos de amor y admiración. Una mujer escribió: “Gracias por compartir tus bellos recuerdos con nuestro querido para siempre José José”. Mientras que otra persona comentó: “La debería enmarcar, vale mucho mucho y más el valor sentimental que usted le tiene. Saludos”.

“Un regalo así es invaluable, esto es un verdadero tesoro que unió el talento de dos artistas grandes”, escribió un tercero.

“Lo pasado, pasado” ha sido una canción que ha marcado a varias generaciones y que, seguramente, lo continúe haciendo por muchos años más, sobre todo, después de conocer la historia y el valor que esconde su letra.

¿Conocías su historia?