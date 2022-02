Fue Roberto Gómez Bolaños quien tuvo la brillante idea y creó El Chavo del 8. El exitoso programa cómico mexicano salió al aire por primera vez en 1973 y al instante acaparó todas las miradas. Sus ocurrentes personajes se ganaron el cariño y el amor de miles y miles de televidentes que hoy los recuerdan con frecuencia. Por casi 50 años se emitieron los capítulos de la tira en la pantalla chica y, en el 2020, debido a una falta de arreglo con el Grupo Televisa el ciclo se despidió de la televisión.

Los niños de la famosa vecindad marcaron a varias generaciones y no hay quien no recuerde las divertidas hazañas del Chavo, Don Ramón, Doña Florinda, Quico y La Chilindrina, por nombrar a algunos de ellos. Para tristeza de miles de fanáticos, muchos de los actores que interpretaron a estos intrépidos niños hoy ya no están con vida. Tal es el caso de Chespirito, creador y protagonista de la producción.

El Chavo y La Chilindrina

El pasado 21 de febrero, el artista hubiera cumplido 93 años y por ello, muchos de sus fanáticos le dedicaron publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la que le realizó María Antonieta de Las Nieves, la actriz que interpretó a la niña más traviesa de la tira y que se caracterizaba por sus dos colitas, sus pecas, anteojos y su llanto chillón.

En Instagram, la mujer de 71 años de edad, subió una fotografía del actor y redactó: "Feliz cumple hasta el cielo Roberto". Los mensajes de los internautas no demoraron en aparecer. "Roberto y tu fueron los responsables de hacerme la infancia más feliz del mundo", "Siempre lo recordaremos", "Que gran lástima que ya no vive que descanse en paz y que Dios lo tenga en su santa gloria siempre ustedes nos animaron nuestra infancia", "Que grande fue y lo seguirá siendo" y "Eterno Chespirito", son algunos de los muchos que se alcanzan a leer.

La Chilindrina recordó a El Chavo del 8 en el día de su cumpleaños

Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014 a los 85 años en Cancún (México) debido a complicaciones respiratorias. Sus restos hoy descansan en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México.