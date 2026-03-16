Comer tomate todos los días y el efecto en tu corazón

Un tomate al día: lo que ocurre en tu corazón, tu vista y tu cerebro. Esto pasa en tu cuerpo cuando empiezas a comer tomate todos los días.

El tomate destaca por su licopeno, uno de los antioxidantes más estudiados en alimentos. Investigaciones publicadas en revistas de nutrición vinculan su consumo con menor daño celular. Un tomate al día protege células, cuida el corazón y ayuda a la vista.

Un tomate al día El corazón recibe beneficios claros. El tomate aporta potasio y vitamina C, dos nutrientes ligados al sistema cardiovascular. El potasio ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable y regula la presión arterial. La vitamina C apoya la circulación sanguínea y reduce niveles de colesterol LDL.

tomate Otro punto fuerte es la salud visual. Contiene vitamina A, luteína y zeaxantina. Esos compuestos protegen la retina frente al desgaste del paso del tiempo. Muchos expertos comparan su efecto con un escudo para los ojos.

El sistema digestivo también gana. El tomate aporta agua, fibra y compuestos antioxidantes. Esa mezcla favorece el tránsito intestinal y reduce episodios de estreñimiento.

Llevalo a tu mesa y lucite ¡Navidad fresca! receta de tomates rellenos clásicos. Shutterstock Los huesos tampoco quedan fuera de la lista. El tomate ofrece pequeñas dosis de calcio y vitamina K. Ambos nutrientes participan en la formación y mantenimiento del tejido óseo. Una dieta con frutas y verduras variadas ayuda a conservar huesos fuertes.