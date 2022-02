Cuáles fueron todas las parejas de Eva Cedeño en la vida real

Siempre hablamos del talento de Eva Cedeño y sus proyectos. Pero poco conocemos de su vida personal y relaciones, aunque ella no ha intentado ocultar cuando ha estado enamorada, tampoco le gusta andar dando muchos detalles.

Su más reciente novio y del cual se habló mucho es Pablo Castillo, el hermano menor de Fernanda Catillo, con quien empezó a salir en el 2018. Él no tiene ninguna relación con el medio del espectáculo, pues no es un ámbito que le interesa.

Pablo Castillo se dedica al marketing y se proclama fanático de los deportes extremos y el deporte. Junto a Eva Cedeño construyeron una relación tan fuerte y unida que ella no tenía problema de gritarle al mundo su amor. Incluso se llegó a rumorear que ya vivían juntos.

“El mundo es más bonito si estás conmigo. Gracias por estar en todos los detalles, eres increíble. Me atrevo a decir que me saqué la lotería contigo sin miedo a equivocarme”, escribió Eva Cedeño en una publicación de Instagram, en donde no dudó en destacar cada una de las cosas que valoraba de él.

Pero en octubre del año pasado todo cambió y Eva Cedeño decidió ponerle fin a su relación. ¿Cuál fue el motivo? Según se rumoreó en ese momento, la actriz comenzó a salir con Mane de la Parra, a quien conoció en el set de grabación de “¿Qué le pasa a mi familia?”.

“Efectivamente, llevaba dos años de relación con Pablo Castillo, hermano de la actriz Fernanda Castillo, y ya hasta vivían juntos, pero ella decidió terminarlo para ver si se daba algo más formal con Mane”, comentó un amigo íntimo de Eva Cedeño.

Eva Cedeño y su noviazgo con Jorge Aravena

No se conoce mucho sobre el noviazgo que tuvieron Eva Cedeño y el actor peruano Jorge Aravena. En el 2017 comenzaron a surgir fuertes rumores sobre la relación que tenían aunque ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir nada. Con el pasar del tiempo se dejó de hablar de esta pareja por lo que se dio por entendido que no había prosperado.

Hasta el momento estos son los tres hombres con los que se ha relacionado públicamente a Eva Cedeño. Aunque seguramente ha tenido más romances que no han salido a la luz.

¿Quién crees que sería una buena pareja para la actriz?