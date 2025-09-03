Hemos descubierto esta serie de Netflix romántica y emocionante con solo 6 capítulos

Basada en una novela que fue un éxito en ventas, Netflix sorprende con esta historia de amor y llena de reflexiones.

Netflix le dio la bienvenida a una serie romántica que cautivó a la crítica y es tan corta que puedes verla en un solo día. Está basada en una novela cristiana de Karen Kingsbury y presenta a dos protagonistas adultos con grandes desafíos personales que los llevan a reflexionar sobre la vida.

¿De qué trata la serie? La serie se llama Mil mañanas y llegó a la plataforma el 1 de septiembre. Se filmó en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, y muestra a Cody Gunnar (Colin Ford), un campeón de rodeo, y Ali Daniels (Rose Reid), una jinete de carreras de barriles que lucha contra una enfermedad potencialmente mortal.

mil mañanas, netflix Netflix presentó a su nueva serie romántica. Archivo.

A medida que se enamoran, ambos personajes tienen que equilibrar las exigencias de sus competencias, el sacrificio personal y la fe ante las dificultades. Estas cuestiones han sido retratadas en la pantalla bajo la colaboración de la autora de la novela, Karen Kingsbury, por lo que la serie presenta una gran similitud con el libro.

Además de Ford y Reid, la serie de Netflix incluye otros nombres como Anna Grace Barlow, Kate Easton, Tom Ohmer y Craig Hensley. La serie fue producida por Affirm Originals y Sony Pictures Television.