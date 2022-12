Qué dijo Luis Enrique sobre su continuidad en la Selección de España

Luis Enrique, director técnico de la Selección de fútbol de España, habló luego de la eliminación ante Marruecos por penales en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En la conferencia de prensa, el asturiano puso en duda su continuidad al mando del seleccionado europeo.

El exentrenador del Barcelona tomó la palabra y se mostró satisfecho con lo hecho por el equipo durante los 120 minutos: "Dominamos el partido, nos faltó el gol. Generamos situaciones ante un rival encerrado y con mucha calidad defensiva. Pudimos haber generado más situaciones o haber sido más profundos. Estoy más que satisfecho con lo que ha hecho el equipo. Han representado al máximo la idea de juego del staff. Los felicito y también felicito a Marruecos por la clasificación".

"Estoy contento con el perfil de jugador que tengo y no los cambiaría por ningún otro. Iría con ellos a muerte. Si hay un responsable de algo, soy yo. Es evidente que tenemos una sensación triste, por el apoyo de nuestra afición que no hemos podido devolver con resultados" declaró el entrenador español tomando la responsabilidad de la eliminación.

Luego, el seleccionador puso en duda su continuidad al mando de la 'Roja' allegando de que se le acaba su contrato: "No sé si voy a seguir, no es el momento de hablar de mi futuro. Va a haber tiempo, mi contrato se acaba. Ya saben que estoy a gusto acá y si fuera por mí, seguiría toda mi vida. Pero tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor, para mí y para la selección. La eliminación y otras situaciones van a influir".

Por último, el ex jugador del Real Madrid y del Barcelona se mostró disconforme con las decisiones que tomó y el resultado que tuvieron las mismas: "Los penales tienen explicación. Yo escogí a los lanzadores, pensé que eran los mejores en ese momento. Elegí los tres primeros y luego el resto, que lo decidan los jugadores. Imagínate el ojo que tengo. Me he equivocado por Pablo Sarabia. Lo puse para los penales y ha generado dos chances claras de gol. Es el único resquemor que me queda. Si volviera a empezar, lo pondría más minutos, pero estamos para tomar decisiones".