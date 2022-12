Así se preparan las yemas de Santa Teresa, un postre histórico de Ávila ¡una delicia!

Las yemas de Santa Teresa, que son muy populares en la provincia de Ávila, suelen consumirse generalmente en Semana Santa. Hoy, desde MDZ, te compartiremos la receta para que las prepares en la comodidad de tu casa cuando quieras, fácilmente y con ingredientes que seguro tienes a mano. Antes de compartirte el procedimiento, ¿sabes el origen de este dulce delicioso? Te lo contaremos a continuación.

Yemas de Santa Teresa. Fuente: Cocinatis

Una versión del origen de las yemas de Ávila se remonta a la cocina andalusí. Como explica el medio Todo Ávila, al parecer, la Flor de Castilla fue la primera pastelería abulense en comerciar estos dulces con el nombre de “Yemas de Santa Teresa” a mediados del siglo XIX. Quien registró la receta fue Don Isabelo Sánchez, quien era el dueño de la pastelería La Dulce Avilesa, actual Flor de Castilla.

Estos dulces tuvieron tanto éxito que los reposteros locales copiaron la receta para comercializarla bajo el nombre no registrado de “Yemas de Ávila”. Pero esta no es la única teoría de su origen, ya que hay quienes expresan que la elaboración de este postre comenzó en el Convento de Santa Teresa de Ávila a comienzos de siglo XXI. Así que, si bien el comienzo de todo no es certero, hoy podemos disfrutar de un dulce delicioso, que a continuación te compartiremos cómo hacer.

Ingredientes

6 yemas de huevo

90 gr de azúcar

1/2 ramita de canela en rama

1/4 corteza de limón

50 gr de azúcar glass

Rinde para 2 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar deliciosas yemas de Ávila es comenzar llevando a un cazo 10 cucharadas de agua, el azúcar, la cáscara de limón y la canela. Ahora calienta todos los ingredientes y deja el cazo en el fuego hasta punto de ebullición, de ahí baja el fuego y sigue removiendo con cuidado. Yemas de Santa Teresa. Fuente: Okdiario

Una vez que notes que el almíbar espesó, retira el cazo del fuego, quita la canela y el limón. Y será el momento de pasar las yemas por un colador fino y mezclarlas con el almíbar. Lleva esta mezcla de nuevo al fuego y remueve hasta que se desprenda de la olla, pero debes tener cuidado de que no llegue a hervir, ya que las yemas se cuajarían y no es lo que estamos buscando.

El siguiente paso es echar la mezcla resultante en un plato y dejarla enfriar. Luego, deberás trabajar la masa hasta obtener un rollo largo y espolvorearlo con azúcar glass. Ahora córtalo en 20 a 24 trozos iguales, depende el grosor.

Lo que harás ahora es tomar las yemas con las manos, rebozarlas con más azúcar y disponerlas en cápsulas de papel o pirotines. Para presentarlas, puedes adornarlas con lo que gustes. También puedes servirlas en un plato de postre junto con un poco de dulce de cajeta casero, del que te compartimos nuestra receta: Dulce de cajeta delicioso, fácil y rendidor ¡sorprende con esta receta imperdible! o una sabrosa crema chantilly. Yemas de Santa Teresa. Fuente: Recetas Mallorquinas

¡Queremos saber cómo te salieron estas sabrosas yemas de Ávila! Recuerda, s i tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.