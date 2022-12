Cómo se hizo famosa Bella Thorne

Hoy en día Bella Thorne es una gran artista reconocida a nivel mundial, pero para alcanzar la fama tuvo que esforzarse mucho y trabajar desde muy chica. De hecho, su primer trabajo fue como modelo cuando tenía tan solo unas semanas de haber nacido.

Continuó durante varios años en el mundo del modelaje, donde trabajó para marcas muy populares en Estados Unidos hasta que obtuvo su primer rol en la película Stuck on You (2003), protagonizada por Matt Damon y Greg Kinnear. Si bien no fue un papel importante, resultó ser una gran puerta para que comenzara a sumergirse en el mundo del cine y la televisión.

Durante los siguientes años participó de programas como Entourage, The O.C. y Dirty Sexy Money. Después llegó su primer papel protagónico y crucial en My Own Worst Enemy, lo que fue un quiebre para su carrera.

En el 2009 protagonizó Little Monk y Forget Me Not.19?, y se sumó con un papel secundario en la película Raspberry Magic. Fue un año después que a Bella Thorne le llegaría el papel que cambiaría para siempre su futuro artístico.

Fue convocada por Disney Channel para protagonizar Shake It Up, el gran éxito que llevó a la actriz a la cima de la fama a nivel mundial. Allí interpretó el papel de CeCe Jones, una bailarina en un programa de televisión local que junto con su mejor amiga, Rocky Blue (Zendaya), tenían que lidiar con la escuela secundaria mientras buscaban triunfar en sus carreras como bailarinas.

Debido al gran éxito, la serie duro tres años al aire, consolidando a Bella Thorne y Zendaya como nuevas figuras juveniles en la escena. Desde ese entonces se han transformado en rostros familiares que solemos ver en los más grandes proyectos de Hollywood. Su más reciente película es Measure of Revenge (2022).

Bella Thorne es considerada una reina de Instagram.

También ha querido incursionar en el mundo de la música y escritura, aunque no ha logrado tanto reconocimiento hasta el momento en estos dos ámbitos.