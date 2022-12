Al igual que miles y miles de argentinos -y también unos cuantos extranjeros-, Soledad Pastorutti celebró el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Para ello, compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram junto a Lionel Messi y enorgulleció a cientos de personas.

Soledad Pastorutti y Lionel Messi

"Querido capitán Leo Messi: gracias por la alegría celeste y blanca tan especial y sentida por estos tiempos", comenzó diciendo la cantante oriunda de Arequito.

Y siguió: "Inexplicable se vuelven la locura y la pasión en nuestra tierra. ¡El sueño está cumplido! ¡Ahora a descansar! Vos y todo el equipo nos dieron demasiado. No nos deben nada. Nunca hubo deuda. De todas formas gracias por pensar en nosotros. Por querer estar. ¡Felicidades! ¡A disfrutarlo en familia! ¡Tu sonrisa y tu logro me bastan para ser feliz!".

El álbum de fotos de Soledad Pastorutti que enorgulleció a cientos de personas

Los mensajes de sus admiradores, como era de esperar, no demoraron en aparecer. "Ella me hubiera gustado que cante en Qatar, ojo no es nada contra Lali, pero me hubiera encantado. Sos una grosa Sole. No pierdas nunca tu humildad. Dos grandes potencias, hermosas palabras para nuestro capitán el n° 1, gracias", "Qué lindos", "Grandes", "En esta foto solo hay orgullo nacional", "Imagen resumida de Argentina" y "Los dos más grande de Argentina, gracias por ser nuestros", son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en el posteo de Pastorutti.

En la publicación se los ve a ambos sonriendo para la cámara y también, una secuencia en la que mantienen una charla. Lo que muchos se preguntan es qué habrán estado hablando La Sole y Messi en ese momento.