El nuevo video de Soledad Pastorutti que provocó una lluvia de comentarios

La aparición de Soledad Pastorutti en la música hizo que se renovara el folclore argentino. Ella provocó que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género musical y hoy es considerada una de las nuevas figuras del folclore nacional junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Si bien tiene decenas de melodías, la cantante oriunda de Arequito tiene algunas preferencias en su cancionero. "Aparte de los hits que todos conocemos, hay dos canciones que quiero mucho", contó en diálogo con Teleshow.

Soledad Pastorutti

Y detalló: "Una que escribí y que tuve la oportunidad de que Santana le ponga la guitarra, que se llama 'Vivir es hoy', que es un orgullo personal: animarme a escribir una canción que encima es como un himno para mi público. Y 'Brindis', no solo por lo ocurrido con el Diego (por Maradona), sino porque es un tema que me regaló Afo Verde cuando tomé las riendas de mi carrera, y me sigo identificando con su letra".

Hoy, La Sole es una de las intérpretes argentinas más activa en Instagram y diariamente sorprende a sus admiradores con el contenido que publica. Allí se dedica a enseñar los preciosos looks que luce, anunciar las fechas de sus próximos shows y también para lanzar sus nuevas canciones.

La Sole

En una de sus últimas publicaciones, Pastorutti compartió un fragmento de 'Vayas donde vayas', el tema que comparte con Rusherking, El Chaqueño Palavecino, Emanero, Big One y Pablo Lescano. Es la reciente creación musical de la AFA para alentar a la Selección Argentina.

Junto al nuevo video, Pastorutti escribió: "Y para donde vayas vos sabés que te acompaño... Y aunque esté nublado nuestro cielo siempre es azul... Mi amor no se cansa por más que pasen los años porque la responsable de mi alegría siempre eres tu". Sus fanáticos no demoraron en aparecer y el pequeño clip provocó una lluvia de comentarios.