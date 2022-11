Las nuevas fotos veraniegas de Soledad Pastorutti que se llevaron todas las miradas

Desde hace ya un tiempo, Soledad Pastorutti dejó el poncho atrás, cambió progresivamente su estilismo y sus fanáticos la aplaudieron. "Estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución", contó en diálogo con Teleshow.

Y agregó: "De creer más en mí como mujer. De aceptarme como soy, lo que soy, lo que mido, y entender que uno es un montón de cosas. Es la cantante, pero es la mujer, es la artista. Y lo tomo como una revolución: parecía una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético".

"A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso. Es una cosa que siempre me preocupó", señaló La Sole.

Luego, sumó: "Hace un par de años vi un titular algo tipo: 'El folclore fashion', una cosa así. que decía que para mí era como demasiado porque ya era llevado a un extremo. Pero sí, hay que preocuparse por la estética. Yo sí creo que el folclorista tiene que preocuparse por eso".

Soledad Pastorutti

En su cuenta de Instagram, la cantante de Arequito se mantiene muy activa y se dedica a enseñar los preciosos looks que elige tanto para sus shows como para su vida diaria. Sus admiradores quedan fascinados y la llenan de elogios.

Noticias Relacionadas Catherine Fulop conquistó corazones al sol desde las playas de Qatar

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Pastorutti compartió nuevas fotos veraniegas que se llevaron todas las miradas. "¡Ya se siente el calorcito del verano! ¿A dónde serán nuestros encuentros? ¡Pronto les cuento más!", redactó junto a las imágenes.