Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona conformista

Los test de personalidad ganaron una importante cantidad de adeptos en los últimos meses en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en cuestión de milésimas de segundos, sorprenden a millones de personas. Existen para todos los gustos y edades.

Aquí te proponemos un nuevo reto que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, quizás, desconocías. Lo único que debes hacer es observar el siguiente dibujo y hacerle caso a lo primero que capte tu ojo. Allí está la respuesta que estás buscando. ¿Te encuentras preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Ojos: eres una persona insegura que se conforma con facilidad. Cuando aprendas a tener más confianza de ti misma verás que no todo es tan complejo como crees en tu cabeza. Tiendes a ser muy soñadora y tus miedos te impiden concretar todo lo que pasa por tu cabeza. Tiendes a vacilar en la toma de decisiones y dudas mucho de tus capacidades. Con esfuerzo y perseverancia se puede tener todo lo que se desea. Tu familia es un gran sostén en tu vida y sin ellos no sabrías qué hacer.

Los test de personalidad ganaron una importante cantidad de adeptos en las redes sociales / istockphoto

Manos: te destacas por ser una persona inquieta. No te gusta quedarte siempre en el mismo lugar y buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Detestas que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. La zona de confort no es lo tuyo. Vives tus días como si no existiera un mañana y en tus relaciones amorosas eres muy fiel. Crees que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada y te encanta estar en pareja. Eres cariñoso y leal.