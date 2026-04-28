Por qué poner limón a las lentejas: el truco que pocos conocen y cambia sus beneficios

Con la llegada del invierno, las lentejas se convierten en protagonistas de uno de los platos más clásicos: el guiso. Aunque se trata de una legumbre altamente nutritiva, especialistas recomiendan añadir unas gotas de limón para potenciar la absorción de sus nutrientes y mejorar su sabor.

Además, el limón suele bajar de precio durante el invierno y se consigue fácilmente en la mayoría de las verdulerías.

No hace falta usar grandes cantidades para obtener sus beneficios: un chorrito por plato es suficiente. En general, alcanza con el jugo de medio limón pequeño o una cucharada sopera por porción individual de lentejas.

Añade limón a las lentejas para que el organismo absorba el hierro.

Lo ideal es agregar el limón justo antes de consumir el plato o al final de la cocción, con el fuego apagado, para evitar que el calor degrade la vitamina C.

Pero para potenciar la absorción del hierro también se pueden sumar verduras como morrón o tomate al plato. Al mismo tiempo, conviene evitar el consumo de té o café durante la misma comida, ya que sus compuestos pueden dificultar la asimilación del hierro. Con estos pequeños ajustes, es posible aprovechar mucho mejor los nutrientes de este clásico del invierno.

Limón: el mejor amigo del hierro

Una de las principales razones para incorporarlo es que mejora la absorción de hierro. Las lentejas contienen hierro de origen vegetal, que el organismo asimila con mayor dificultad. En este sentido, la vitamina C del limón ayuda a aprovecharlo de forma más eficiente.

ensalada de lentejas Foto: pixabay También se puede añadir limón a ensaladas con lentejas. Pixabay

A su vez, el limón puede favorecer la digestión, ya que contribuye a descomponer compuestos que suelen resultar pesados o generar gases e hinchazón.

Sin embargo, no se recomienda su consumo en personas con problemas gástricos agudos (gastritis, úlceras o reflujo) ni cuando pueda interferir con ciertos medicamentos. Ante dudas, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de incorporar este hábito.