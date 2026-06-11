El fenómeno del jengibre con limón: por qué la última moda del bienestar no es apta para todos

El combo de jengibre y limón se ha convertido en los últimos años en el rey indiscutible de las rutinas de bienestar. Ya sea como el primer trago de la mañana, como infusión digestiva tras las comidas o como ingrediente estrella en bebidas funcionales.

Se trata de una opción económica, fácil de preparar en casa y tiene un aporte innegable a la salud que encaja con las tendencias actuales.

Sin embargo, la enorme popularidad de este remedio casero ha eclipsado una realidad médica incómoda. Como ocurre con cualquier alimento que se viraliza de forma masiva, se habla constantemente de sus virtudes y muy poco de los escenarios en los que conviene tener precaución.

La premisa de que "lo natural no hace daño" es uno de los errores más comunes en la nutrición actual; todos los alimentos contienen compuestos activos que interactúan con el organismo y, dependiendo de la situación de cada individuo, pueden exigir la supervisión de un profesional de la salud.

A pesar de ser una opción magnífica, el jengibre y el limón no son una fórmula universal. Paradójicamente, aunque en el imaginario colectivo se les atribuyen propiedades altamente digestivas, esta combinación puede convertirse en el peor enemigo de quienes padecen de estómago delicado.

Especialistas en gastroenterología señalan que las personas con propensión al reflujo, acidez crónica, gastritis o síndrome de intestino irritable suelen experimentar un empeoramiento notable de sus síntomas tras consumirlos.

Esto se debe a que tanto el picante característico de la raíz del jengibre como la acidez natural del cítrico actúan como potentes irritantes de la mucosa gástrica. Por ello, la tolerancia siempre es individual y prestar atención a las señales del propio cuerpo sigue siendo la mejor guía antes de adoptar un hábito diario.

Otro de los errores más habituales entre los consumidores es el "efecto acumulación", es decir, la falsa creencia de que si un alimento es beneficioso, a mayor cantidad consumida, mayor será el bienestar. En el caso del jengibre, el exceso suele pasar factura de forma rápida. Un consumo desmedido y diario puede desencadenar desde sensación de quemazón en la boca y la garganta hasta irritación severa del tracto digestivo y cólicos abdominales.

La situación se vuelve más crítica cuando entran en juego condiciones médicas preexistentes o tratamientos farmacológicos. El jengibre posee propiedades biológicas activas que pueden interferir con el efecto de ciertos medicamentos, alterando su eficacia.