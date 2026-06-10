Cómo usar el jengibre, la cúrcuma y la pimienta para el dolor de rodilla y articulaciones

Con el paso de los años el desgaste óseo se va notando. Es por eso que los expertos recomiendan usar el “trío dorado” que está en la alacena para aliviar dolores de rodilla y articulaciones. El jengibre , la cúrcuma y la pimienta son grandes aliados.

La medicina natural viene ganando terreno y la combinación de estos ingredientes se ha transformado en un recurso complementario respaldado por el interés de instituciones de la talla de la Mayo Clinic y la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF).

Esta tendencia responde a una necesidad global de prevenir las fracturas y el desgaste de los huesos en la población de la tercera edad a través de hábitos sostenibles.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo frecuente de estas tres especias aporta un cóctel de antioxidantes y potentes agentes antiinflamatorios indispensables para el organismo.

El secreto de este remedio casero no es mágico, sino químico. La sinergia entre sus componentes bioactivos multiplica sus beneficios individuales. El jengibre es rico en gingeroles y shogaoles. De acuerdo con publicaciones del British Medical Journal, estos compuestos mitigan la inflamación generalizada.

Por su parte, la cúrcuma es un activo que interviene en las vías celulares para frenar el daño en los tejidos. Estudios de la IOF asocian su ingesta con una menor tasa de fracturas. Además, desde el Clinic Barcelona destacan un beneficio extra: ayuda a regular la presión arterial y mejora la respuesta a la insulina.

Mientras que la pimienta negra con la piperina hace su aporte. Este componente incrementa la absorción de la curcumina hasta en un 2,000%, garantizando que el cuerpo realmente aproveche sus propiedades.

La receta

Los especialistas aconsejan diluir una cucharadita de jengibre rallado, una de cúrcuma en polvo y un toque de pimienta negra molida en agua caliente o leche vegetal. Se recomienda tomarlo una vez al día, idealmente durante el desayuno.

A pesar de sus bondades, los organismos de salud recuerdan que lo natural no es sinónimo de inocuo. La OMS advierte que quienes padezcan cálculos biliares o estén bajo tratamientos anticoagulantes deben evitar esta mezcla o consultar previamente a su médico, ya que podría interferir con sus fármacos. Bajo ningún punto de vista este hábito debe sustituir las recetas prescritas por un profesional.