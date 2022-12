Qué es de la vida de Pauley Perrette, protagonista de NCIS

Aunque muchos aclamaban el regreso de Pauley Perrette en su papel como la científica forense en NCIS, eso nunca ocurrió. La propia actriz y cantante reveló en el 2020 que decidía retirarse de la actuación después de aparecer en la sitcom multicámara Broke, evento que fue cancelado tras una temporada.

Te contamos qué es de su vida a continuación.

Pauley Perrette, la protagonista de NCIS,reveló que sufrió un derrame cerebral masivo. Ella misma compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde reveló que el hecho ocurrió de manera sorpresiva en su vida. Acompañando dicho video escribió la leyenda:

“Es el 2 de septiembre. Hace un año tuve un derrame cerebral masivo. Antes de eso, perdí a tantos queridos familiares y amigos, y a mi papá, y luego al primo Wayne. Sin embargo, sigo siendo un sobreviviente después de esta vida traumática que he tenido hasta ahora... y aún estoy muy agradecida, todavía estoy llena de fe, ¡y TODAVÍA ESTOY AQUÍ!”.

En la grabación Perrette se dirigía a sus seguidores mientras reflexionaba acerca de ese episodio de salud que sufrió: “Sí, todavía estoy aquí, de nuevo. ¿Cuántas veces engaño a la muerte?".

“Como si casi me muriera de una alergia al tinte para el cabello. Tengo alergias alimentarias, soy víctima de violencia doméstica y sobreviviente de violación. Me asaltó un vagabundo loco y casi me muero y sigo aquí. Me siento muy agradecida y especialmente por todos mis perros de rescate que están allí" reveló.

"Y estoy aquí, sigo aquí, me siento bien. He pasado por mucho en los últimos dos años. Cosas que son más difíciles que tener un derrame cerebral, pero todavía estoy aquí y todavía estoy agradecida” dijo para finalizar.

Alejada de la TV y cerca de las redes sociales: qué es de su vida

En el 2017, Pauley Perrette anunció que dejaría NCIS luego de protagonizar dicho drama durante 15 temporadas con el papel de la especialista forense Abby Sciuto. Tras el anuncio, la actriz desacreditó todos esos rumores de por qué se alejaba la serie.

Explicó que fue una decisión que ya había tomado hace un año y “no debido a una línea de cuidado de la piel o ruptura inexistente”. Asimismo, aprovechó para decir:

“Espero que todos amen y disfruten TODO ABBY, no solo por el resto de esta temporada, sino por todo lo que nos ha dado durante 16 años” y finalizó: “Todo el amor, todas las risas, toda la inspiración... La amo tanto como tú". Pauley Perrette, protagonista de NCIS, ha sufrido muchos momentos duros en su vida.

A partir de ese momento, todo su público la siguió de cerca en cada uno de sus pasos. Por ese motivo, a sus 53 años, siempre está atenta a compartir con sus seguidores las novedades de su vida cotidiana alejada de la pantalla y dedicada por completo a su integridad emocional

A través de su Instagram denunció a otras cuentas que se hacían pasar por ella y dijo: "Pero yo @ThePauleyP está aquí ahora, así que me haré pasar por mí misma de ahora en adelante". De esta manera, le dio la bienvenida a sus seguidores para estar más cerca de ellos.