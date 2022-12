¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá en un segundo si eres leal

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los usuarios encontraron en estos desafíos una grandiosa alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Te gustaría conocer lo que demuestra sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Fuego: eres alguien que no cree en la monogamia. Prefieres tener relaciones cortas pero bien intensas. No sabes ocultar tus sentimientos y eres muy honesto con todo lo que te ocurre. A la hora de dar consejos eres el mejor y siempre vas al frente sin importar las consecuencias. El verbo retroceder no está en tu vocabulario. No soportas la falsedad y te alejas de la gente hipócrita.

Cruz: te caracterizas por ser una persona leal. No te enamoras con facilidad y sobresales por ser alguien frío. Siempre cumples al pie de la letra con tu palabra y detestas discutir. Nunca levantas la voz salvo que sea sumamente necesario. Le das más importancia a lo que te dicta el cerebro antes que el corazón. Eres muy creativo y tienes una inteligencia brillante.

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales / istockphoto

Individuos: eres una persona insegura. Eres alguien sumamente celoso y en todos tus vínculos reclamas mucho más de lo que eres capaz de dar. No te gusta sentirte rechazado y eres de los que aman tener relaciones largas en el tiempo. Para ti, todos tienen una media naranja en algún lugar del mundo esperando ser hallada.