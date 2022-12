Las nuevas fotos de Barby Franco que provocaron una ola de mensajes

Barby Franco está a punto de convertirse en madre junto a Fernando Burlando. Si bien para significa todo un mundo nuevo ya que es su primera hija, él ya es padre de dos mujeres: Delfina, de 28 años, y María, de 30.

La noticia para ella no fue fácil de procesar. "Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fuerte, porque a esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida", contó el abogado mediático algunos meses atrás.

Y, Burlando, agregó: "Se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes o diferencias, y hoy está todo muy bien. En el momento, se quedaron totalmente sorprendidas, Mery es la más incisiva; hubo un poquito de celos, de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene".

Barby Franco y Vero, su mamá

En Instagram, Franco ha ido compartiendo todo el proceso de su embarazo. Ahora, a pocos días de la llegada de su pequeña, la modelo subió unas fotos junto a su madre y le dedicó unas palabras. "Qué decirte. Cuánto te entiendo, cuánto te comprendo. Qué ovarios le pusiste a la vida para que pueda tener una infancia feliz, digna y con comida. Hoy entiendo todo. Gracias Vero. Mejor abuela no pudo haber tocado. Te amamos abuelita", expresó.

Los mensajes y los 'me gusta' no demoraron en aparecer. "Que linda frase, con comida.. es verdad hay tantos chicos sin un plato de comida en la mesa y saliendo a pedir. Por eso los padres tiene que ser responsable y no tener hijos por tener. Los niños se merecen mínimo un plato de comida todos los días", "Y eso no es nada... espera a tener a tu bebé en brazos y ahí si vas a entender aún más todo. Las cosas que las mamis hacemos por nuestros hijos supera todo lo que creemos conocer. Ojo... hay papis que también pero acá estamos haciendo hincapié a tu hermoso posteo. Nada de lo que creíste sentir se va a comprar al momento que tengas en brazos a tu bebé" y "Cuando somos madres empezamos a entender a nuestros padres más que nunca", son algunos de los tantísimos comentarios que se alcanzan a leer en la publicación de Barby.