Barby Franco enseñó su figura al natural a días de convertirse en mamá y sorprendió a todos

Barby Franco y Fernando Burlando están a punto de convertirse en padres. "Mi fecha es antes del 15 de diciembre. Así que en cualquier momento puede pasar", contó ella en diálogo con Implacables, el ciclo de El Nueve.

Barby Franco y Fernando Burlando

Y si bien no queda nada para el gran día, Franco aún no tiene armado el bolso para la bebé. "Me colgué con ese tema y la verdad es que no sé qué poner, así que necesito tips. Por favor. De verdad no sé qué poner. Todo el mundo me dice un pañal y no sé que…", indicó.

"Yo busqué en Google cómo armar el bolso pero la verdad es que no tengo la menor idea. También llamé a amigas… pero, no lo armé. Le pregunté a Pampita que me dijo un montón de cosas…pero bueno, yo me olvido", añadió la mediática.

Mientras espera el gran momento, Franco comparte contenido en su cuenta de Instagram. La modelo es una de las figuras más activas y cuenta con casi dos millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, enseñó su figura al natural a días de ser madre y sorprendió a todos. "Despidiéndome de la panza. El mejor estado del mundo", escribió junto a las fotografías que se llenaron de 'me gusta' y comentarios. "Qué linda", "Hermosa", "Divina" y "Perfecta" son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

