Jimena Barón encendió las redes y deslumbró a todos

La artista argentina, Jimena Barón celebró la llegada del calor a la Ciudad de Buenos Aires estrenando una nuevo conjunto de lencería a pura provocación y que se lo compartió a sus followers por Instagram.

Para esta ocasión y con 36°C de temperatura, la cantante escogió un diseño clásico de color marrón en la que se la ve en la parte de arriba más estilo top y por debajo una tanga.

Como es característico de ella y siempre respondiendo en tono de humor, Jimena escribió: "Le dedico el posteo a mi profe de pilates y a todos los que tienen pileta y no invitan. Ustedes se lo pierden", ironizó mientras en un carrousel de fotos iba haciendo diferentes poses.

Un gran momento a nivel personal

Sucede que Jimena hace poco tiempo estrenó 'Mi felicidad', dedicada para su hijo Momo, fruto de su relación con el ex deportista de fútbol, Daniel Osvaldo y además de ello está felizmente de novia con Matías Palleiro, un joven emprendedor creador de las barras de nutrición, Hashbars y a quién siempre presume en su cuenta oficial de Instagram.

Un muchacho de bajo perfil pero enamorado... si bien no es amante de las cámaras ambos se muestran en este posteo super enamorados y un detalle que no resta es la descripción del mismo en el que Jmena le expresa sus sentimientos: "Antes de todas las dedicatorias del estreno de la noche, le dedico este posteo a mi Q (cookie que es la manera amorosa en que lo llama romanticamente a su novio según lo que le explicó a un seguidor), ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas. A veces cuándo una le cierra el telón al corazón, la vida se manda la sorpresa del siglo", reflexionó en una semana en que también estrenó un nuevo single llamado 'Cruel y despiadado'.

El chapuzon de la alegría

Apenas finalizó el partido de Argentina vs Croacia, Jmena aprovechó la victoria del seleccionado argentino que pasó a la final y en total euforia decidió hacer una vertical cayéndose al agua y así lo compartió en sus historias de Instagram.