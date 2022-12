Ya sea en las redes sociales o delante de las cámaras de TV, Sol Pérez sabe bien cómo llamar la atención de todos. En Instagram, la futura mujer de Guido Mazzoni tiene miles de seguidores que están pendientes a cada movimiento que da.

El último álbum de fotos de Sol Pérez que se llevó todas las miradas

Ahora, en su último álbum de fotos en Instagram se llevó todas las miradas y no pasó desapercibida para nadie. "Estos fueron los looks de esta semana en GH", redactó junto a las fotografías.

Sol Pérez

"Diosa", "Me encantan todos", "Me acuerdo de como la criticaban muy mal años atrás, de que tu cabello, tu vestimenta, al Martín Fierro no se va con tal vestimenta, etc. Hoy tapás la boca a mas de uno Sol", "Amamos a Sol por su estilo único, me encanta. Unas de las pocas en diferenciarse tanto por cómo se viste" y "Los tres hermosos", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las postales.

En la pantalla chica, sus admiradores la pueden ver en los debates de Gran Hermano que son liderados Santiago Del Moro en el canal de las tres bochas. Allí se habla de todo acerca de la casa más famosa de la televisión y de sus participantes.

Además, pronto se la podrá ver a Pérez en el nuevo ciclo que Marley conducirá: The Challenge. El reality reúne a 18 famosos que deben hacerle frente a diferentes competencias de supervivencia de alto riesgo. Las deben completar de forma correcta para seguir en carrera por el importante premio de 15.000 dólares.