Sol Pérez modeló frente al espejo y cautivó con su bellísima figura

Sol Pérez ya no solo deslumbra en Instagram y Canal 26, también lo hace en Telefe en los debates de Gran Hermano. Como todos, tiene personajes favoritos adentro de la casa y recientemente, reveló: "Yo soy del team mujeres más yo, hay varones que están jugando muy bien, pero me quedo con las chicas".

Y, en diálogo con el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, detalló: "Me encanta Coty, me parece súper inteligente, y también Julieta". También opinó de Santiago Del Moro como conductor del exitoso reality e indicó: "Él me encanta, como conductor es buenísimo, a mí siempre me gustó".

"Yo ya había trabajado con él en ‘MasterChef’ y la verdad es que la rompe. Además, es súper bondadoso, te da lugar. Es buenísimo trabajar con él porque además genera buenos ambientes", añadió la analista.

Junto a ella, en el panel, están Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Analía Franchín y algunos días Gonzalo Costa y otros, Marisa Brel. Emisión tras emisión, Pérez sorprende con los llamativos looks que elige para salir al aire y genera un gran alboroto en las redes.

Sol Pérez en Gran Hermano

En una de sus últimas publicaciones en la red, Pérez modeló frente al espejo un precioso conjunto y cautivó a más de uno de los internautas con su bellísima figura.

