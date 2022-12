Wednesday: conoce al esposo de Hunter Doohan, Tyler en la exitosa serie de Netflix

Wednesday (Merlina en Latinoamérica y Miércoles en España) estrenó recientemente en Netflix y provocó un gran fanatismo en los televidentes. En tan solo pocos días, la nueva producción dirigida por Tim Burton encantó a los espectadores y esto se puede ver tanto en las redes sociales como en los récords que está marcando: superó a Stranger things como la serie en inglés más vista en un lapso de siete días.

Es una serie fantástica de comedia y terror adolescente. La historia se centra en la hija mayor de los Addams y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore, donde intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa ola de asesinatos de los ciudadanos de la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia, todo mientras navegaba por sus nuevas relaciones.

Está protagonizada por la actriz estadounidense de ascendencia latina Jenna Ortega y a su lado brilla un gran elenco. Uno de los que logró destacarse es Hunter Doohan, quien le da vida a Tyler Galpin. Lo que muchos no sabían de él es que el actor, de 28 años de edad, está casado con Fielder Jewett.

Bryan Cranston casó a Hunter Doohan, el actor de Wednesday

Él es un productor que vive en California y obtuvo una Licenciatura en Artes en Estudios de Cine de la Universidad Wesleyan. Su trabajo se ha mostrado en algunas películas como 'Imperial Dreams', 'Bleeding Heart' y 'All the Wilderness'. También ayudó a hacer los largometrajes 'Rosy' y 'The Disappearance of Sidney Hall'.

Hunter Doohan junto a su esposo, Fielder Jewett

La dupla contrajo nupcias pocos meses atrás, luego de estar comprometidos desde el 31 de diciembre de 2020. De hecho, fue el mismísimo actor Bryan Cranston quien los casó.