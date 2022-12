El referente de la Selección de México que se quebró al aire en Fútbol Picante

Jared Borgetti, histórico delantero de la Selección de México, habló en Fútbol Picante y se mostró decepcionado y molesto por cómo fue la participación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además fue muy duro con Gerardo Tata Martino.

"Estoy triste y enojado porque dejamos ir una linda oportunidad para demostrar el progreso del fútbol mexicano. Si bien no hemos avanzado a pasos agigantados, esta no es nuestra realidad. Teníamos que demostrar que seguimos aquí y que avanzar a octavos de final no es sencillo", comenzó diciendo.

Y agrega: "Hablamos mucho del quinto partido y hoy tenemos que valorar que veces anteriores hemos llegado al cuarto. Teníamos un grupo accesible, nada complicado. Jugamos un mundial pensando en los demás, dejando de lado lo que nosotros podíamos hacer. Nunca buscamos que los rivales se preocuparan en nosotros".

Siguiendo con su explicación, cargó contra Gerardo Martino: "Un ejemplo claro está en que siempre le hacemos un buen partido a Brasil. Esto pasa porque somos descarados y vamos al frente. Creemos en que ellos se preocupan por nosotros. No significa que seamos mejores que ellos, pero si que somos un equipo que va al frente".

"En este campeonato fuimos al frente solamente cuando nos apretaba la tabla. ¿Por qué no hacerlo antes? Gerardo Martino le dio muchas ideas al equipo de cómo defenderse, pero nunca de cómo hacer daño. En esto si se equivocó el entrenador. Entrar a no perder no me gusta", expresó el referente de la Selección de México.

"Todos los planteos fueron muy malos. Ni en el último salimos a atacar descaradamente", concluyó.